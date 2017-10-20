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Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"

Спорт
20 октября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

20 октября 1982 года в концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" (2:0) в "Лужниках" произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек

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Футбольный клуб "Спартак" почтил память погибших в давке 20 октября 1982 года болельщиков

Футбольный клуб "Спартак" почтил память погибших в давке 20 октября 1982 года болельщиков

© Максим Алланазаров/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты и руководство московского "Спартака" в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года на матче Кубка УЕФА с голландским "Харлемом", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Почтить память погибших, в частности, пришли главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, генеральный директор клуба Сергей Родионов, игроки основного состава Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Артем Ребров, бывший голкипер красно-белых Ринат Дасаев, футболисты молодежной команды "Спартака" и "Спартака-2".

"Важно приходить сюда каждый год. Нельзя забыть ту страшную трагедию и людей, которые в ней погибли", - сказал Родионов, участвовавший в матче с "Харлемом" в качестве игрока.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" (2:0) на стадионе имена В.И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее - при счете 1:0 в пользу "Спартака". В результате на лестнице трибуны "С" стадиона в Лужниках возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которые были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай - слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов - что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче "Спартак" победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, где уступил испанской "Валенсии".

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