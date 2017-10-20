Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-чемпион мира Федор Чудинов проведет бой с австралийцем Кинланом 9 декабря в Кемерове

Спорт
20 октября, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В мае россиянин уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации, проиграв техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Чудинов

Федор Чудинов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов 9 декабря в Кемерове проведет поединок против австралийца Ренолда Кинлана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", представляющей интересы российского боксера.

"Соперником Чудинова будет Кинлан", - сказал собеседник агентства.

Чудинов уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в мае нынешнего года, проиграв техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу. Затем 22 июля в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо.

Всего на счету Чудинова 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. В послужном списке Кинлана - 11 побед (7 нокаутом), 2 поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
2
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
5
Самое важное из нового регламента ГИБДД
6
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
7
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама