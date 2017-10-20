Экс-чемпион мира Федор Чудинов проведет бой с австралийцем Кинланом 9 декабря в Кемерове

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов 9 декабря в Кемерове проведет поединок против австралийца Ренолда Кинлана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", представляющей интересы российского боксера.
"Соперником Чудинова будет Кинлан", - сказал собеседник агентства.
Чудинов уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в мае нынешнего года, проиграв техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу. Затем 22 июля в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо.
Всего на счету Чудинова 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. В послужном списке Кинлана - 11 побед (7 нокаутом), 2 поражения.