Блаттер заявил, что посетит ЧМ-2018 по футболу по приглашению Путина

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ТАСС, 20 октября. Президент РФ Владимир Путин пригласил бывшего главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом Блаттер сообщил агентству France Presse.
"Я поеду на чемпионат мира. Я получил приглашение от Путина, как и Мишель Платини. Я не знаю, насколько долго продлится моя поездка в Россию, не знаю, какова будет моя роль на турнире, попаду ли я на матч открытия или финал", - сказал Блаттер. Также швейцарец заявил, что готовит к выходу книгу, которая будет опубликована перед чемпионатом мира.
В ФИФА, в свою очередь, сообщили, что не видят никакого нарушения кодекса этики в присутствии бывшего президента организации на чемпионате мира, так как "Блаттер больше не является официальным лицом".
Что же касается Платини, то источник в его близком окружении сообщил АФП, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получал никакого приглашения и пока не имеет конкретных планов на следующее лето.
Россия получила право проведения чемпионата мира 2018 года 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в 1998-2015 годах, и Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года КАС отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.
В 2016 году Французская федерация футбола решила пригласить Платини на домашний чемпионат Европы в качестве частного лица. Но, по данным СМИ, бывший функционер отказался от приглашения из-за опасения новых санкций со стороны комитета по этике ФИФА.