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Блаттер заявил, что посетит ЧМ-2018 по футболу по приглашению Путина

Спорт
20 октября, 11:52 дата обновления: 20 октября, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Чемпионат мира по футбол пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года

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Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 октября. Президент РФ Владимир Путин пригласил бывшего главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом Блаттер сообщил агентству France Presse.

"Я поеду на чемпионат мира. Я получил приглашение от Путина, как и Мишель Платини. Я не знаю, насколько долго продлится моя поездка в Россию, не знаю, какова будет моя роль на турнире, попаду ли я на матч открытия или финал", - сказал Блаттер. Также швейцарец заявил, что готовит к выходу книгу, которая будет опубликована перед чемпионатом мира.

В ФИФА, в свою очередь, сообщили, что не видят никакого нарушения кодекса этики в присутствии бывшего президента организации на чемпионате мира, так как "Блаттер больше не является официальным лицом".

Что же касается Платини, то источник в его близком окружении сообщил АФП, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получал никакого приглашения и пока не имеет конкретных планов на следующее лето.

Россия получила право проведения чемпионата мира 2018 года 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в 1998-2015 годах, и Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года КАС отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

В 2016 году Французская федерация футбола решила пригласить Платини на домашний чемпионат Европы в качестве частного лица. Но, по данным СМИ, бывший функционер отказался от приглашения из-за опасения новых санкций со стороны комитета по этике ФИФА.

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