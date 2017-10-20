Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судья Волошин назначен на матч 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Спартак-Нальчик"

Спорт
20 октября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Встреча состоится 25 октября на стадионе "Открытие Арена"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 октября. Бригада арбитра из Смоленска Николая Волошина будет работать на матче 1/8 финала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Спартаком" из Нальчика. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Волошина будут Максим Гаврилин из Владимира и Владимир Миневич из Смоленска. Инспектором матча назначен Алексей Спирин из Москвы. Встреча пройдет 25 октября в Москве.

Игру "СКА-Хабаровска" и санкт-петербургского "Динамо" рассудит Олег Соколов (Воронеж), "Луча-Энергии" из Владивостока и красноярского "Енисея" - Антон Анопа (Благовещенск), "Тамбова" и курского "Авангарда" - Артем Любимов (Санкт-Петербург), ярославского "Шинника" и "Олимпийца" из Нижнего Новгорода - Александр Борисов (Самара), "Ростова" и пермского "Амкара" - Алексей Сухой (Люберцы), казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" - Игорь Федотов (Москва), "Тосно" и "Томи" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Все матчи пройдут 25 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама