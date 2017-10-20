Судья Волошин назначен на матч 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Спартак-Нальчик"

ТАСС, 20 октября. Бригада арбитра из Смоленска Николая Волошина будет работать на матче 1/8 финала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Спартаком" из Нальчика. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Волошина будут Максим Гаврилин из Владимира и Владимир Миневич из Смоленска. Инспектором матча назначен Алексей Спирин из Москвы. Встреча пройдет 25 октября в Москве.

Игру "СКА-Хабаровска" и санкт-петербургского "Динамо" рассудит Олег Соколов (Воронеж), "Луча-Энергии" из Владивостока и красноярского "Енисея" - Антон Анопа (Благовещенск), "Тамбова" и курского "Авангарда" - Артем Любимов (Санкт-Петербург), ярославского "Шинника" и "Олимпийца" из Нижнего Новгорода - Александр Борисов (Самара), "Ростова" и пермского "Амкара" - Алексей Сухой (Люберцы), казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" - Игорь Федотов (Москва), "Тосно" и "Томи" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Все матчи пройдут 25 октября.