Доход ФК "Зенит" по итогам выступления в Лиге Европы - 2016/17 составил €8,1 млн

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" заработал €8,1 млн по итогам выступления в футбольной Лиге Европы в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов - участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Зенит" в прошлом сезоне вышел из группы D Лиги Европы с первого места и вылетел на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту" (0:2, 3:1) за счет гостевого гола соперника. Санкт-петербургский клуб получил €2,6 млн за участие в турнире, €3,1 млн призовых, €2,4 млн составили доходы от реализации ТВ-прав.
Россия во втором по значимости еврокубковом турнире в прошлом сезоне была представлена еще тремя клубами. Доход "Краснодара" составил €7,2 млн, "Ростова" - €1,6 млн, московского "Спартака" - €220 тыс.
"Краснодар" вышел в плей-офф турнира, заняв второе место в группе I с 7 баллами и завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив испанской "Сельте" (1:2, 0:2). "Ростов" стартовал в Лиге Европы со стадии 1/16 финала, поскольку занял третье место на групповом этапе Лиге чемпионов. Ростовчане уступили в 1/8 финала Лиги Европы будущему победителю турнира - английскому "Манчестер Юнайтед" (1:1, 0:1). "Спартак" не смог преодолеть барьер третьего квалификационного раунда, проиграв по сумме двух матчей кипрскому клубу АЕК (1:1, 0:1).
Больше всех по итогам сезона - 2016/17 в Лиге Европы заработал "Манчестер Юнайтед" (€44,5 млн).
В нынешнем розыгрыше Лиге Европы участвуют два российских клуба - "Зенит" и московский "Локомотив".