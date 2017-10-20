Ростуризм разработает маршрут для исландских футбольных болельщиков к ЧМ-2018

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ТАСС, 20 октября. Ростуризм разработает туристический маршрут по городам - организаторам матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году для болельщиков сборной Исландии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"В связи с намерением тысяч футбольных болельщиков Исландии, чья сборная впервые вышла на чемпионат мира по футболу, приехать в Россию с "песнями викингов", мы приняли решение разработать для них одноименный туристский маршрут. Мы пригласим исландских гостей незабываемо провести время и предложим им развлечения по вкусу и темпераменту", - сказал он.
Также Сафонов отметил, что маршрут позволит "познакомиться с самыми яркими и интересными достопримечательностями городов - организаторов чемпионата, посетить необычные событийные мероприятия, попробовать блюда и напитки региональных кухонь народов России, найти схожие черты в национальном характере россиян и исландцев, провести исторические параллели".
"Мы примем исландских болельщиков так, чтобы они захотели вернуться к нам после матчей и теснее познакомиться с нашей страной", - подчеркнул он.
Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на посла по особым поручениям МИДа Исландии сообщала, что на чемпионат мира по футболу в 2018 году приедут тысячи исландских болельщиков, "распевая песни викингов".
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.