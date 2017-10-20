Фигуристы Степанова и Букин сообщили, что соскучились по соревнованиям

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, признались, что соскучились по соревнованиям. Об этом они сообщили журналистам после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

По итогам короткой программы Степанова и Букин занимают третье место, набрав 71,32 балла. Произвольные программы танцевальные дуэты покажут в субботу.

"Впечатления от проката хорошие. Для очень важно, как реагирует публика, - счастье, когда зрителям нравится то, что ты делаешь. Мы соскучились по соревнованиям, очень хотелось, чтобы все увидели, как мы изменились. Нам по душе наша латинская программа - мы очень долго над ней работали, буквально выросли в ней", - сказал Степанова.

"В латине очень интересно работать, она очень многогранна - в ней можно показать очень много разных стилей и движений", - добавил Букин.

Тренер дуэта Ирина Жук положительно оценила прокат подопечных. "Мы довольны катанием ребят, все, над чем ребята работали, они выполнили. Здесь выступать легче - когда тебя поддерживают. Сейчас начало сезона, а обновление личных рекордов обычно происходит в его конце", - сказала специалист.

"Понятно, что ребятам есть, к чему стремиться, но грубых помарок у нас не было. Мы всей командой стараемся окружить ребят особой аурой, чтобы на них не давил тот факт, что этот сезон олимпийский", - заключила Жук.