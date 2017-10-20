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Фигурист Ханю пообещал выступить лучше в произвольной программе на этапе Гран-при в России

Спорт
20 октября, 16:18 дата обновления: 20 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По итогам короткой программы японец занимает второе место, уступая американцу Чену около шести баллов

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Японский фигурист Юдзурю Ханю

Японский фигурист Юдзурю Ханю

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи и двукратный чемпион мира японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что покажет свое лучшее катание в произвольной программе российского этапа Гран-при. Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу Ханю получил за прокат короткой программы 94,85 балла. Он занимает вторую позицию. Лидирует американец Натан Чен, набравший 100,54 балла.

"Да, у меня не все получилось сегодня, причиной стали маленькие нюансы. Мне необходимо исправить ошибки, и завтра я покажу все, на что способен. Я принял решение вернуть старые программы, потому что они мои любимые. Я их очень хорошо чувствую", - сказал Ханю.

"Я выступал в Москве шесть-семь лет назад, как раз здесь я выиграл свой первый Гран-при, поэтому у меня очень хорошие воспоминания о Москве. Сегодня в короткой программе у меня были ошибки, но в принципе я чувствовал себя не так уж плохо. Я просто хочу выступить лучше завтра", - добавил фигурист.

"Что успел попробовать из русской кухни? Борщ успел попробовать еще до этого, я ведь не первый раз в России", - заключил Ханю.

Россиянин Дмитрий Алиев (88,77) по итогам короткой программы занимает третье место, Михаил Коляда (85,79) - четвертое. Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, начало в 13:30 мск. 

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