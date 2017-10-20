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Боснийский теннисист Джумхур вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
20 октября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В четвертьфинале спортсмен обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счетом 4:6, 6:2, 6:4

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Дамир Джумхур

Дамир Джумхур

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл итальянца Андреаса Сеппи в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу 25-летнего боснийца, "посеянного" на турнире под шестым номером. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

В полуфинале турнира Джумхур встретится с победителем четвертьфинальной встречи между россиянином Даниилом Медведевым и боснийцем Мирзой Башичем.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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