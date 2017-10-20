Касаткина заявила, что вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля" благодаря хорошей физической форме

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что сумела выйти в финал турнира "ВТБ Кубок Кремля" благодаря лучшей физической форме, чем у ее соперницы. Об этом она сказала на пресс-конференции.
В пятницу российская теннисистка победила румынку Ирину Бегу в полуфинале со счетом 6:2, 6:3. 20-летняя спортсменка пока не проиграла ни одного сета на турнире.
"Соперница вообще не удивила. Она подустала, было видно, что она не в лучшей форме. Я смогла этим воспользоваться, рада, что людям нравится, как я играю, меня это воодушевляет", - сказала Касаткина, отметив, что у нее не шла игра на подаче.
Россиянка в четвертый раз принимает участие в Кубке Кремля. Трижды она завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал здесь она вышла впервые в карьере.
Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гергес, "посеянная" на турнире под седьмым номером.
"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.