Касаткина заявила, что вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля" благодаря хорошей физической форме

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что сумела выйти в финал турнира "ВТБ Кубок Кремля" благодаря лучшей физической форме, чем у ее соперницы. Об этом она сказала на пресс-конференции.

В пятницу российская теннисистка победила румынку Ирину Бегу в полуфинале со счетом 6:2, 6:3. 20-летняя спортсменка пока не проиграла ни одного сета на турнире.

"Соперница вообще не удивила. Она подустала, было видно, что она не в лучшей форме. Я смогла этим воспользоваться, рада, что людям нравится, как я играю, меня это воодушевляет", - сказала Касаткина, отметив, что у нее не шла игра на подаче.

Россиянка в четвертый раз принимает участие в Кубке Кремля. Трижды она завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал здесь она вышла впервые в карьере.

Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гергес, "посеянная" на турнире под седьмым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.