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Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
20 октября, 16:50 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В матче 1/2 финала россиянка победила в двух сетах румынку Бегу

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Российская теннисистка Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина

©  EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла румынку Ирину Камелию Бегу в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. Касаткина пока не проиграла ни одного сета на турнире.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в "ВТБ Кубке Кремля". Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал "ВТБ Кубка Кремля" она вышла впервые в карьере.

Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гёргес, "посеянная" на турнире под седьмым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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