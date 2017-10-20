Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла румынку Ирину Камелию Бегу в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. Касаткина пока не проиграла ни одного сета на турнире.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в "ВТБ Кубке Кремля". Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал "ВТБ Кубка Кремля" она вышла впервые в карьере.

Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гёргес, "посеянная" на турнире под седьмым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.