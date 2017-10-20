Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком Ферстаппеном

Спорт
20 октября, 18:11 дата обновления: 20 октября, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Новое соглашение с голландским пилотом рассчитано до 2020 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Голландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен

Голландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен

© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 20 октября. Команда в чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" объявила о продлении контракта с голландским пилотом Максом Ферстаппеном. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок нового соглашения с 20-летним Ферстаппеном составляет три года.

"Ред Булл" поддерживал меня с самого начала, и я с нетерпением жду возможности добиться с командой большего", - заявил гонщик.

В свою очередь, руководитель команды Кристиан Хорнер отметил, что Ферстаппен "феноменально" начал карьеру в "Ред Булл", и он с нетерпением ждет новых побед голландца.

В прошлом сезоне Ферстаппен занял место россиянина Даниила Квята в "Ред Булл", когда последний был отправлен командой обратно в "Торо Россо", где он начал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году.

15 мая 2016 года в возрасте 18 лет Ферстаппен выиграл гонку в Испании и стал самым молодым победителем этапа Гран-при в истории "королевских" гонок. В этом сезоне голландец одержал вторую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при Малайзии. Он занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира - 2017, набрав 111 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
3
Глава ВАК: обсуждение диссертации Мединского повысит качество работ в гуманитарной сфере
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Медведев потребовал срочно составить точный список пострадавших дольщиков
7
Путин: закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там
Темы дня
Новости партнеров
Реклама