"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком Ферстаппеном

ТАСС, 20 октября. Команда в чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" объявила о продлении контракта с голландским пилотом Максом Ферстаппеном. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок нового соглашения с 20-летним Ферстаппеном составляет три года.

"Ред Булл" поддерживал меня с самого начала, и я с нетерпением жду возможности добиться с командой большего", - заявил гонщик.

В свою очередь, руководитель команды Кристиан Хорнер отметил, что Ферстаппен "феноменально" начал карьеру в "Ред Булл", и он с нетерпением ждет новых побед голландца.

В прошлом сезоне Ферстаппен занял место россиянина Даниила Квята в "Ред Булл", когда последний был отправлен командой обратно в "Торо Россо", где он начал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году.

15 мая 2016 года в возрасте 18 лет Ферстаппен выиграл гонку в Испании и стал самым молодым победителем этапа Гран-при в истории "королевских" гонок. В этом сезоне голландец одержал вторую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при Малайзии. Он занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира - 2017, набрав 111 очков.