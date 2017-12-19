Наставник ФК ЦСКА Гончаренко признан тренером года в Белоруссии

ТАСС, 19 декабря. Виктор Гончаренко, возглавляющий московский футбольный клуб ЦСКА, признан тренером года в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

В 2017 году ЦСКА под руководством Гончаренко стал серебряным призером чемпионата России по футболу. В Лиге чемпионов клуб занял третье место на групповом этапе. ЦСКА продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. До этого белорусский специалист работал с белорусским БАТЭ, "Уфой", "Уралом" и "Кубанью". Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии седьмой раз и второй раз подряд.