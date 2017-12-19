В Самаре выдан первый паспорт болельщика ЧМ-2018

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) чемпионата мира по футболу начал работу во вторник в Самаре. Первый Fan ID в регионе был выдан 26-летней "суперболельщице" Елизавете Левановой, сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Самарской области.

"Заслуженный ветеран и игрок ПФК "Крылья Советов" Антон Бобер вручил "суперболельщику" города-организатора Елизавете Левановой первый самарский паспорт болельщика на церемонии открытия центра регистрации и выдачи Fan ID. Дополнительные центры выдачи будут открыты также у стадиона "Самара-Арена", - сказали в пресс-службе.

По словам Левановой, она посещала матчи Кубка конфедераций и уже оформляла паспорт болельщика самостоятельно. Она поделилась с журналистами, что планирует посетить матчи не только в Самаре, но и в других городах.

По сведениям региональных властей, центр в Самаре на данный момент самый большой в стране. "Нам удалось точно в срок и без каких-либо трудностей подготовить и открыть самый большой на данный момент в России центр выдачи Fan ID. Самара примет один из важнейших матчей - игру сборных команд России и Уругвая, но мы к этому будем готовы и с радостью встретим всех болельщиков, которые приедут в наш город", - отметил на торжественной церемонии открытия врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи региона Станислав Казарин.

"Мы ждем много болельщиков из других регионов России и других стран. В Самаре будет работать одна из самых больших фан-зон ЧМ-2018, вместе с коллегами будем делать все, чтобы все любители футбола чувствовали себя комфортно и наслаждались турниром", - сказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Центры регистрации и выдачи Fan ID во вторник открылись также в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей на матчах чемпионата. Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билеты на футбольные матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи и представляет собой заламинированный бланк.