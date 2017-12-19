"Витязь" обыграл по буллитам "Металлург" в матче КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 19 декабря. /ТАСС/. Подольский "Витязь" победил магнитогорский "Металлург" по буллитам со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Металлурга" отличился Сергей Мозякин (43-я минута), восстановившийся после травмы. За "Витязь" шайбу забросил Боран Рендулич (52). Решающий буллит на счету Алексея Копейкина.

"Металлург" занимает пятое место в Восточной конференции (70 очков). "Витязь" занимает 11-е место в Западной конференции (51).

В следующем матче 21 декабря "Металлург" сыграет в гостях с московским ЦСКА, "Витязь" примет челябинский "Трактор".