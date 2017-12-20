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Бывший футболист Кака может занять пост директора в "Милане"

Спорт
20 декабря, 3:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что провел несколько встреч с бывшим полузащитником по поводу его будущего в руководящем составе клуба

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Бразилец Кака в составе итальянского футбольного клуба "Милан"

Бразилец Кака в составе итальянского футбольного клуба "Милан"

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 20 декабря. Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, ранее завершивший карьеру футболиста, может занять пост директора итальянского клуба "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Кака объявил о завершении карьеры футболиста 17 декабря. Последним клубом 35-летнего бразильца был американский "Орландо Сити". Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что бывший бразильский полузащитник может вернуться в итальянский клуб в качестве директора.

"Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее "Милана". Он взял месяц, чтобы решить, что делать", - сказал Фассоне.

Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до 25 декабря, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в "Милан". "Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться", - подчеркнул Фассоне.

Кака, помимо "Орландо Сити", на клубном уровне выступал за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Милан" и испанский "Реал". Он стал победителем Лиги чемпионов 2007 года в составе "Милана" и чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча".

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