Бывший футболист Кака может занять пост директора в "Милане"

ТАСС, 20 декабря. Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, ранее завершивший карьеру футболиста, может занять пост директора итальянского клуба "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Кака объявил о завершении карьеры футболиста 17 декабря. Последним клубом 35-летнего бразильца был американский "Орландо Сити". Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что бывший бразильский полузащитник может вернуться в итальянский клуб в качестве директора.

"Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее "Милана". Он взял месяц, чтобы решить, что делать", - сказал Фассоне.

Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до 25 декабря, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в "Милан". "Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться", - подчеркнул Фассоне.

Кака, помимо "Орландо Сити", на клубном уровне выступал за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Милан" и испанский "Реал". Он стал победителем Лиги чемпионов 2007 года в составе "Милана" и чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча".