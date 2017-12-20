Союз конькобежцев России отправит апелляцию на критерии МОК на этой неделе

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз конькобежцев России (СКР) планирует отправить на этой неделе апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на критерии Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане могут выступать российские спортсмены только с чистой допинговой историей. Об этом ТАСС рассказал президент СКР Алексей Кравцов.

5 декабря исполком МОК принял решение о временном отстранении Олимпийского комитета России в связи с расследованием комиссиями МОК нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх в Сочи. На Олимпиаду в Пхёнчхан будут допущены российские атлеты, имеющие чистую допинговую историю. Из-за данных критериев Игры-2018 могут пропустить лидеры сборной РФ по конькобежному спорту - многократный чемпион мира в спринте и обладатель нескольких мировых рекордов Павел Кулижников и трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

"Апелляция на критерии МОК готовится. Она будет послана, видимо, на этой неделе, поскольку мы хотим это сделать до 26 декабря", - сказал Кравцов.

Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина. В крови Юскова в 2008 году была обнаружена марихуана, за что спортсмен получил четыре года дисквалификации, но после рассмотрения дела дисквалификация была отменена. Кулижников и Юсков включены в предварительный список российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2018 года, поданный в МОК.