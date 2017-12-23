Хет-трик Бурдасова помог "Салавату Юлаеву" победить "Сибирь" в матче КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличились Александр Бергстрём (5-я минута), Патрик Закриссон (8), Владислав Наумов (15). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Антон Бурдасов (20, 39, 46), Филип Ларсен (36), Линус Умарк (49) Теему Хартикайнен (60). Хет-трик для Бурдасова стал первым в КХЛ. Ларсен забросил свою 30-ю шайбу в лиге.

"Салават Юлаев" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 64 очками, "Сибирь" - 10-е (57).

В следующем матче 25 декабря "Салават Юлаев" сыграет в гостях с астанинским "Барысом", "Сибирь" в этот же день примет нижнекамский "Нефтехимик".

Победный гол и хет-трик Антона Бурдасова! pic.twitter.com/4wrbitorNx — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 23 декабря 2017 г.