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Хет-трик Бурдасова помог "Салавату Юлаеву" победить "Сибирь" в матче КХЛ

Спорт
23 декабря, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, уфимский клуб отыгрался со счета 0:3

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Хоккеисты "Салавата Юлаева"

Хоккеисты "Салавата Юлаева"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличились Александр Бергстрём (5-я минута), Патрик Закриссон (8), Владислав Наумов (15). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Антон Бурдасов (20, 39, 46), Филип Ларсен (36), Линус Умарк (49) Теему Хартикайнен (60). Хет-трик для Бурдасова стал первым в КХЛ. Ларсен забросил свою 30-ю шайбу в лиге.

"Салават Юлаев" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 64 очками, "Сибирь" - 10-е (57).

В следующем матче 25 декабря "Салават Юлаев" сыграет в гостях с астанинским "Барысом", "Сибирь" в этот же день примет нижнекамский "Нефтехимик".

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