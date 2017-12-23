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Мини-футбольный клуб "Дина" не смог отправиться на матч в Петербург из-за неявки игроков

Спорт
23 декабря, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза

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ТАСС, 23 декабря. Матч 10-го тура чемпионата России по мини-футболу между московской "Диной" и петербургским "Политехом" не состоялся из-за неявки московской команды. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

"Дина" объяснила ситуацию тем, что 10 игроков клуба не прибыли к месту сбора для выезда в Санкт-Петербург. "Свой отказ выходить на работу игроки мотивировали частью 2 ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации", - говорится в заявлении "Дины". Статья 142 предусматривает право работника, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной заработной платы. Отмечается, что данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

В начале декабря "Дина" снялась с Кубка России. Причина данного решения не сообщалась.

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