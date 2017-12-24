Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн

ТАСС, 24 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер предложил пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн. Боксер написал об этом в комментариях под фотографией Брайанта в сети Instagram.

"Я готов сыграть с тобой один на один на $1 млн", - написал Мэйуэзер.

40-летний американский боксер не выходил на ринг с 27 августа текущего года после победы над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором. После этого он стал рекордсменом по числу побед без поражений среди чемпионов мира (50). Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $ 300 млн).

Брайант, завершивший игровую карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком. Он дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. В 2015 году издание Forbes включило его в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия - его доход за 10 лет был оценен в $475 млн.

I couldn’t imagine anyone else directing and animating something so personal to me. Thank you @glenkeaneprd #DearBasketball @go90sports Публикация от Kobe Bryant (@kobebryant) Дек 22, 2017 at 9:14 PST