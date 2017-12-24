Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн

Спорт
24 декабря, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Боксер написал об этом в комментариях под фотографией Брайанта в сети Instagram

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 24 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер предложил пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн. Боксер написал об этом в комментариях под фотографией Брайанта в сети Instagram.

"Я готов сыграть с тобой один на один на $1 млн", - написал Мэйуэзер.

40-летний американский боксер не выходил на ринг с 27 августа текущего года после победы над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором. После этого он стал рекордсменом по числу побед без поражений среди чемпионов мира (50). Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $ 300 млн).

Брайант, завершивший игровую карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком. Он дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. В 2015 году издание Forbes включило его в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия - его доход за 10 лет был оценен в $475 млн.

I couldn’t imagine anyone else directing and animating something so personal to me. Thank you @glenkeaneprd #DearBasketball @go90sports

Публикация от Kobe Bryant (@kobebryant)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
3
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
4
Выпавшую из самолета во Внукове стюардессу UTair выписали из больницы
5
Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированной акции Яшина в Москве
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама