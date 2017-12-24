Более 60% билетов на Олимпийские игры 2018 года продано

ТАСС, 24 декабря. Около 60% билетов на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане продано. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Yonhap.

Зрители приобрели около 655 тысяч билетов из 1,07 млн. По информации агентства, билеты на соревнования раскупались плохо, но после эстафеты Олимпийского огня продажи заметно возросли. Самым популярным из видов спорта пока является горнолыжный спорт, а также соревнования в лыжных гонках, шорт-треке и бобслее.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря запретил россиянам выступать на Играх 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.