Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Севилью"

ТАСС, 25 декабря. Испанский футбольный клуб "Севилья" может возглавить бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

22 декабря "Севилья" отправила в отставку с поста главного тренера Эдуардо Бериссо.

Руководство клуба намерено найти нового наставника до 28 декабря. В число кандидатов, помимо Тухеля, также входят бывший тренер казанского "Рубина" Хави Грасия и француз Лоран Блан.

Бериссо возглавил "Севилью" перед началом нынешнего сезона. Он также тренировал аргентинский "Эстудиантес", чилийский "О'Хиггинс" и испанскую "Сельту". Вместе с клубом "О'Хиггинс" он стал чемпионом Чили в 2013 году.

"Севилья" с 29 очками занимает пятое место в чемпионате Испании. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".