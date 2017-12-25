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Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Севилью"

Спорт
25 декабря, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Руководство испанского клуба намерено найти нового наставника до 28 декабря

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ТАСС, 25 декабря. Испанский футбольный клуб "Севилья" может возглавить бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

22 декабря "Севилья" отправила в отставку с поста главного тренера Эдуардо Бериссо.

Руководство клуба намерено найти нового наставника до 28 декабря. В число кандидатов, помимо Тухеля, также входят бывший тренер казанского "Рубина" Хави Грасия и француз Лоран Блан.

Бериссо возглавил "Севилью" перед началом нынешнего сезона. Он также тренировал аргентинский "Эстудиантес", чилийский "О'Хиггинс" и испанскую "Сельту". Вместе с клубом "О'Хиггинс" он стал чемпионом Чили в 2013 году.

"Севилья" с 29 очками занимает пятое место в чемпионате Испании. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

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