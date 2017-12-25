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Следующее заседание исполкома РФС состоится в январе

Спорт
25 декабря, 20:56 дата обновления: 25 декабря, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

В понедельник Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен Александр Алаев

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Врио президента РФС Александр Алаев

Врио президента РФС Александр Алаев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) запланировано на январь 2018 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, временно исполняющим обязанности главы РФС назначен Алаев.

"Следующий исполком пройдет в январе. Затягивать не будем", - сказал он.

По словам Алаева, на заседании поднимался вопрос смены штатного расписания РФС. "На следующем исполкоме мы его представим. И, исходя из задач и наших возможностей, мы будем подбирать персонал", - отметил он.

Мутко также заявил, что он готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". "Самое сложное по чемпионату мира уже произошло - появилось новое поколение футболистов, произошла его смена. Определены соперники, есть план подготовки [сборной России], поэтому у нас есть все, чтобы подготовиться к чемпионату мира", - сказал Алаев.

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