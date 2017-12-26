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Конькобежец Кузнецов, отстраненный от Олимпиад, верит в свое оправдание в CAS

Спорт
26 декабря, 13:32 UTC+3 КОЛОМНА область/ 26, декабря. /ТАСС

Спортсмен назвал "из ряда вон выходящими" доказательства, на основании которых комиссия МОК вынесла свой вердикт

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КОЛОМНА /Московская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Российский конькобежец Артем Кузнецов, который был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, верит в положительный исход рассмотрения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом она заявил журналистам.

МОК 22 декабря пожизненно отстранил Кузнецова, а также аннулировал его результаты c Игр-2014 в Сочи в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил. В начале декабря Союз конькобежцев России (СКР) подал апелляцию в CAS на данное решение.

"Я в принципе пессимист, но я надеюсь. Там доказательства совсем из ряда вон выходящие, думаю, что нас допустят, по здравому смыслу должны снять обвинения. Они нас обвинили и сами отстранили, даже никого не слушали, спали на заседаниях, фамилий не знали даже. Там был единый шаблон обвинений, разницы не было, без разбирательств. Суд будет на швейцарской территории, дальше искать негде", - сообщил Кузнецов.

Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиадах еще двух конькобежцев - Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину. СКР подал в начале декабря апелляцию на это решение в CAS.

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