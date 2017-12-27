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Сборная Канады по хоккею обыграла "Маунтфилд" в матче Кубка Шпенглера

Спорт
27 декабря, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

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ТАСС, 27 декабря. Хоккеисты сборной Канады победили чешский "Маунтфилд" со счетом 5:3 в матче "группы Каттини" на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Бартли (15-я минута), Кертис Хэмилтон (20), Максим Норо (30), Давид Макинтайр (54) и Пи Эй Паренто (60). У проигравших отличились Лукас Вопелка (13), Оскар Цибулскис (28) и Андрис Дзериньш (59).

Ранее на турнире сборная Швейцарии в рамках "группы Торриани" победила рижское "Динамо" со счетом 6:1.

27 декабря на турнире пройдут встречи ХПК - "Динамо" и "Давос" - "Маунтфилд". 28 декабря сборная Швейцарии сыграет с ХПК, а канадцы встретятся с "Давосом".

Победители групп выйдут в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал состоится 31 декабря в 14:10 мск.

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