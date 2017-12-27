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Елена Еленцева официально назначена президентом ФК "Торпедо"

Спорт
27 декабря, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

На этом посту она сменила Александра Тукманова

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Директор спорткомплекса им. Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева официально назначена на пост президента московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Россиум" - основного владельца клуба.

На этом посту она сменила Александра Тукманова. О предстоящей смене президента клуба концерн сообщил в октябре.

"Вечером 26 декабря состоялось первое заседание совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества, - говорится в сообщении пресс-службы концерна. - Им стал Поселенов Павел Александрович. Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Тукманова Александра Вячеславовича с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК "Торпедо Москва" Еленцевой Елены Васильевны".

В сентябре 75,51% акций "Торпедо" приобрел концерн "Россиум". Тукманов 6 октября рассказал ТАСС, что новым собственником клуба стал "МКБ-капитал", основная часть акций которого принадлежит "Россиуму". Также концерн является собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где "Торпедо" в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го, он вернулся на этот пост в апреле 2009 года. Будучи футболистом, Тукманов выступал за "Торпедо" с 1969 по 1975 год, в 1972 году стал в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице- президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.

Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова. Сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году стала директором спорткомплекса. Еленцева окончила биолого-химический факультет Хакасского государственного университета в 1996 году, в 2007 году прошла профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при президенте РФ. Она является кандидатом биологических наук.

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