Костин: молодежной сборной России не хватило мастерства и хладнокровия в матче с чехами

ТАСС, 27 декабря. Сборной России не хватило мастерства и хладнокровия в матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Чехии. Такое мнение высказал форвард российской сборной Клим Костин, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча группы В завершилась победой чехов со счетом 5:4.

"Немного не повезло, в каких-то моментах нам не хватило мастерства и хладнокровия, - сказал Костин. - Не выполняли тренерскую установку, будем лучше настраиваться на следующие игры. На тренировках обороняемся по одной схеме, а выходим на лед - все из головы вылетает. Поработаем над этим и будем стараться исправить".

Нападающий сборной России Андрей Свечников назвал игру тяжелой. "Можно сказать, что игры с чехами - это европейское дерби, сегодня мы его проиграли, - отметил он. - Надежда на то, что сможем сравнять была, она всегда есть, сегодня не получилось. Ничего страшного, главное - посмотреть на свои ошибки и хорошо настроиться на следующую игру".

В следующем матче группы В сборная России 28 декабря сыграет со швейцарцами. Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.