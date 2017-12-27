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"Ак Барс" подписал с хоккеистом Бурмистровым контракт до конца сезона

Спорт
27 декабря, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Ранее агент игрока Дэн Милстейн сообщил о том, что игрок завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге

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Александр Бурмистров

Александр Бурмистров

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Казанский "Ак Барс" подписал контракт с российским нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее агент игрока Дэн Милстейн сообщил о том, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бурмистров последние три сезона выступал в НХЛ в "Виннипеге", "Аризоне" и "Ванкувере". В текущем сезоне провел 24 матча за "Ванкувер", в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Бурмистров является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

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