"Ак Барс" подписал с хоккеистом Бурмистровым контракт до конца сезона

ТАСС, 27 декабря. Казанский "Ак Барс" подписал контракт с российским нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее агент игрока Дэн Милстейн сообщил о том, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бурмистров последние три сезона выступал в НХЛ в "Виннипеге", "Аризоне" и "Ванкувере". В текущем сезоне провел 24 матча за "Ванкувер", в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Бурмистров является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.