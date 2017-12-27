СМИ: главный тренер "Зенита" Манчини может возглавить "Милан"

ТАСС, 27 декабря. Итальянский тренер Роберто Манчини недоволен работой в санкт-петербургском футбольном клубе "Зенит" и может возглавить "Милан". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 53-летний специалист уже провел встречу с представителями миланской команды. Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо может быть отправлен в отставку, если его команда не выиграет два ближайших матча.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" прошедшим летом, подписав контракт на три года и возможностью продления еще на два сезона.

"Зенит" после 20 туров в чемпионате России занимает второе место с 37 баллами, на восемь очков отставая от московского "Локомотива". "Милан" идет 11-м в чемпионате Италии с 24 очками после 18 туров.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.