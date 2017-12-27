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Биатлонисты из России сдали наибольшее количество допинг-проб в ноябре 2017 года

Спорт
27 декабря, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Биатлонисты из России сдали 65 допинг-тестов, на втором месте по этому показателю находятся немцы (42)

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ТАСС, 27 декабря. Российские биатлонисты в течение ноября 2017 года сдали наибольшее количество допинг-проб в рамках антидопинговой программы Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед Олимпийскими играми 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в специальном документе на сайте МОК.

Биатлонисты из России сдали 65 допинг-тестов в течение ноября, на втором месте по этому показателю находятся немецкие спортсмены (42), далее следуют французы (18) и норвежцы (17).

Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 182 теста, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания - 130, бобслеисты и скелетонисты - 48, керлингисты - 14, хоккеисты - 135, саночники - 16. Всего из 2537 проб, взятых в ноябре, 570 принадлежат россиянам.

Всего за период с 1 апреля по 31 октября 2017 года у российских спортсменов взяли 1240 допинг-тестов.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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