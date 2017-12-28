Победитель ралли "Дакар" Карякин пообщался с воспитанниками уральского детского дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин встретился с воспитанниками социально-реабилитационного центра в селе Кочневское Свердловской области, поздравил их с Новым годом и рассказал им о том, как он шел к высоким достижениям. Встреча прошла при поддержке Уральского регионального информационного центра ТАСС.

"Я занимаюсь квадроциклами и мотоциклами с 13 лет. Путь к победе был долгим, но это действительно было моей целью, заветной мечтой, к которой я очень стремился. Конечно, не всегда было просто, многое не получалось. Но вся наша жизнь состоит из каких-то сложностей, и если ты умеешь их преодолевать, не отказываешься от мечты, то ты движешься вперед", - рассказал Карякин.

Детей интересовало, сколько часов в день спортсмен тренируется, какой путь ему пришлось преодолеть во время ралли "Дакар", были ли у него профессиональные травмы и почему Карякин решил выбрать именно этот вид спорта. Большое удивление вызвал тот факт, что для езды на квадроцикле необходимо иметь водительские права категории А1 (дающие право на управление трактором).

Педагоги провели для гонщика экскурсию по социально-реабилитационному центру, накормили его пирогами и домашними пельменями. "Этот детский дом оставил у меня самые положительные впечатления, я был приятно удивлен уровнем жизни детей - все чисто, красиво, доброжелательные преподаватели. Ребята хорошие, мы отлично с ними пообщались, им даже не столько нужны подарки, сколько внимание и общение. Многие из них уже добились высоких спортивных результатов, мы увидели много дипломов, наград, медалей - меня это поразило, и я горжусь ребятами, которые живут там, ведь спорт - это начало личности, сильного характера, воли", - сказал Карякин в беседе с корр. ТАСС.

"Мне греет душу, что, возможно, ребята воспользуются тем опытом, о котором я им рассказал, и каким-то образом постараются улучшить свою жизнь", - добавил спортсмен.

Уральский региональный информационный центр ТАСС совместно с известными спортсменами оказывает помощь детскому социально-реабилитационному центру в селе Кочневское. В декабре 2016 года сюда приезжал четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта России Альсим Черноскулов, который провел для воспитанников мастер-класс по самбо. Часто навещает детдом двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков. Например, в феврале 2017 года Чепиков организовал для воспитанников центра соревнования по лазерному биатлону.