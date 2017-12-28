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Тренировочная база "Ермак" для команд ЧМ-2018 открылась в Екатеринбурге

Спорт
28 декабря, 14:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС

После турнира все тренировочные базы будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Тренировочная база "Ермак" для команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, открылась в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня после реконструкции открылась тренировочная площадка парка-стадиона "Химмаш", на период чемпионата мира по футболу 2018 года она будет носить временное название "Ермак". На стадионе построены футбольные поля с натуральным травяным покрытием, размер игровой зоны - 105 на 68 метров. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей", - говорится в сообщении.

По данным властей, помещения тренировочной базы включают в себя обустроенную комментаторскую кабину, места для представителей СМИ, две раздевалки с душевыми на 25 спортсменов, конференц-зал на 100 мест с площадкой для фотографов и телевизионных групп, радиоузел и медицинский кабинет.

Площадка "Ермак" стала последней тренировочной базой для команд - участниц ЧМ-2018, которая открылась в Екатеринбурге. Ранее в городе появились еще три такие площадки. После турнира все тренировочные базы будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам.

Игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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