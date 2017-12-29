Вице-президент ФК "Монако" Васильев признан лучшим руководителем клуба в 2017 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев получил премию лучшему руководителю клуба 2017 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.

"Эта премия много для меня значит, она знак международного признания успехов ФК "Монако", результат напряженной работы всего коллектива клуба, увенчавшейся титулом чемпиона Франции, участием в полуфинале Лиги чемпионов и мировым рекордом на трансферном рынке, - сказал Васильев ТАСС. - Жюри не оглашает претендентов на эту премию, достаточно сказать, что до меня ею награждали президентов "Реала" Флорентино Переса и "Барселоны" Хосе Бартомеу".

Также Васильев оценил выступления команды в текущем сезоне. "Монако" в нынешнем чемпионате Франции занимает второе место, уступая ПСЖ девять очков, а в Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе G и не смог пробиться в весеннюю часть еврокубков.

"Разочарован выступлением на европейском уровне, но вместе с тем удовлетворен, что "Монако" занимает вторую строчку чемпионата Франции и лишь на одно очко отстает от результата, показанного за аналогичный период прошлого года", - сказал вице-президент клуба.

Globe Soccer Awards - ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.