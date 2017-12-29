Эксперт: тяжелое начало турниров характерно для чемпиона мира по шахматам Карлсена

ТАСС, 29 декабря. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен тяжело начинает турниры, но затем улучшает свою игру. Такое мнение высказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, слова которого приводит "Газета.Ru".

На завершившемся в четверг в Эр-Рияде чемпионате мира по быстрым шахматам Карлсен занял пятое место. Победителем стал Вишванатан Ананд из Индии.

"Состав участников турнира очень силен, и этим определяется неровный старт многих фаворитов, - сказал Смагин. - Здесь почти нет проходных матчей, и, не втягиваясь в соревнования, нужно показывать очень высокий результат. Для Карлсена вообще характерно то, что он тяжело входит в турниры, а затем прибавляет. Также получилось и здесь, уже в концовке он добавил и оказался в десятке, что для таких соревнований серьезный результат".

"Надо еще признать, что игру он показывает отличную, а результат - это отражение качества игры", - добавил эксперт.