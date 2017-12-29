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Эксперт: тяжелое начало турниров характерно для чемпиона мира по шахматам Карлсена

Спорт
29 декабря, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

На завершившемся в четверг в Эр-Рияде чемпионате мира по быстрым шахматам Карлсен занял пятое место

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ТАСС, 29 декабря. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен тяжело начинает турниры, но затем улучшает свою игру. Такое мнение высказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, слова которого приводит "Газета.Ru".

На завершившемся в четверг в Эр-Рияде чемпионате мира по быстрым шахматам Карлсен занял пятое место. Победителем стал Вишванатан Ананд из Индии.

"Состав участников турнира очень силен, и этим определяется неровный старт многих фаворитов, - сказал Смагин. - Здесь почти нет проходных матчей, и, не втягиваясь в соревнования, нужно показывать очень высокий результат. Для Карлсена вообще характерно то, что он тяжело входит в турниры, а затем прибавляет. Также получилось и здесь, уже в концовке он добавил и оказался в десятке, что для таких соревнований серьезный результат".

"Надо еще признать, что игру он показывает отличную, а результат - это отражение качества игры", - добавил эксперт.

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