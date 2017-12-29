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"Химки" проиграли "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
29 декабря, 21:52 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 29, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 79:65 в пользу испанского клуба

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МЫТИЩИ /Московская область/, 29 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 65:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, в его активе 22 очка. "Барселона" прервала серию из пяти поражений, "Химки" проиграли в третьем из четырех последних матчей турнира.

В турнирной таблице "Химки" занимают восьмое место, одержав в 15 матчах восемь побед, "Барселона" с пятью победами идет 13-й.

В следующем матче "Химки" 5 января в гостях сыграют с немецким "Бамбергом", "Барселона" днем ранее примет московский ЦСКА.

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