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Российский тхэквондист Храмцов выиграл турнир Большого шлема в Китае в весе до 80 кг

Спорт
30 декабря, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В финале Храмцов победил южнокорейца Ван Нам Гуна - 35:29

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Максим Храмцов

Максим Храмцов

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Россиянин Максим Храмцов стал победителем турнира Большого шлема по тхэквондо в весовой категории до 80 кг, который прошел в китайском Уси.

В финале Храмцов победил Ван Нам Гуна из Южной Кореи со счетом 35:29. Третье место занял азербайджанец Милад Бейги, победивший россиянина Антона Коткова со счетом 17:7.

Храмцов является чемпионом мира 2017 года в весовой категории до 74 кг. После мирового первенства, которое прошло в июле, он перешел в олимпийскую весовую категорию до 80 кг.

Серия Большого шлема будет состоять из восьми турниров в году, на каждом из которых будут выступать женщины и мужчины в четырех весовых категориях. В турнире в Уси в эту субботу приняли участие мужчины в весе до 80 кг и женщины в весе до 67 кг. В остальных шести весовых категориях будут разыграны награды в следующие три субботы. На 27 января запланированы командные соревнования.

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