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СМИ: "Сантос" устроили условия перехода футболиста Вериссимо, предложенные "Спартаком"

Спорт
30 декабря, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Сообщается, что российский клуб заплатит за 22-летнего игрока €8 млн

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Лукас Вериссимо

Лукас Вериссимо

© EPA/RICARDO NOGUEIRA

ТАСС, 30 декабря. Бразильский футбольный клуб "Сантос" доволен предложением российского "Спартака" о переходе защитника Лукаса Вериссимо. Об этом сообщает издание Gazeta Esportiva.

По информации издания, российский клуб заплатит за 22-летнего игрока €8 млн, хотя ранее сообщалось о сумме в €7 млн. Переход будет совершен после 2 января, когда будет избран новый президент "Сантоса".

На Вериссимо также претендовали португальская "Бенфика", французский "Сент-Этьен" и итальянский "Удинезе".

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде защитник дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба.

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