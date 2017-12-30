СМИ: "Сантос" устроили условия перехода футболиста Вериссимо, предложенные "Спартаком"

ТАСС, 30 декабря. Бразильский футбольный клуб "Сантос" доволен предложением российского "Спартака" о переходе защитника Лукаса Вериссимо. Об этом сообщает издание Gazeta Esportiva.

По информации издания, российский клуб заплатит за 22-летнего игрока €8 млн, хотя ранее сообщалось о сумме в €7 млн. Переход будет совершен после 2 января, когда будет избран новый президент "Сантоса".

На Вериссимо также претендовали португальская "Бенфика", французский "Сент-Этьен" и итальянский "Удинезе".

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде защитник дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба.