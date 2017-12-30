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Серена Уильямс проиграла в первом матче после возвращения на корт

Спорт
30 декабря, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Американская теннисистка уступила латвийке Екатерине Остапенко на выставочном турнире в Абу-Даби

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/DEAN LEWINS

ТАСС, 30 декабря. Американская теннисистка Серена Уильямс уступила латвийке Екатерине Остапенко в первом матче после возвращения на корт. Игра прошла на выставочном турнире в Абу-Даби.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу теннисистки из Латвии.

36-летняя Уильямс не выступала с апреля по декабрь 2017 года из-за беременности.

На счету американки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

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