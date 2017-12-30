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СМИ: "Эвертон" заинтересован в приобретении футболиста "Спартака" Промеса

Спорт
30 декабря, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

25-летний полузащитник был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол"

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Квинси Промес

Квинси Промес

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Английский футбольный клуб "Эвертон" заинтересован в приобретении игрока российского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Шейна Бернса.

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25-летний полузащитник был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол". Он вместе со "Спартаком" стал чемпионом России в прошедшем сезоне и лучшим бомбардиром команды, на его счету 12 голов в 26 матчах.

Промес является воспитанником академии "Аякса", но в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте", из которого на сезон на правах аренды ушел в "Гоу Эхед Иглс". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн. В двух первых сезонах Промес становился лучшим бомбардиром "Спартака". После 20 туров текущего сезона чемпионата России он делит первое место в списке бомбардиров с Федором Смоловым и Александром Кокориным (по 10 мячей).

В активе футболиста 25 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил четыре мяча.

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