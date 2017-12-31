Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы

ТАСС, 31 декабря. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустит около месяца из-за травмы, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. Его слова приводит пресс-служба клуба.

"Златан травмирован, он вернется примерно через месяц, - сообщил португальский специалист. - Что касается Лукаку, то пока я не могу сказать [о сроках его восстановления]".

Характер повреждения Ибрагимовича не уточняется. Шведский игрок пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0). На 14-й минуте матча повреждение получил нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который не смог покинуть поле самостоятельно после столкновения с игроком "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка.