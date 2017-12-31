Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы

Спорт
31 декабря, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Также травмирован другой форвард команды Ромелу Лукаку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист Златан Ибрагимович

Футболист Златан Ибрагимович

©  EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 31 декабря. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустит около месяца из-за травмы, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. Его слова приводит пресс-служба клуба.

"Златан травмирован, он вернется примерно через месяц, - сообщил португальский специалист. - Что касается Лукаку, то пока я не могу сказать [о сроках его восстановления]".

Характер повреждения Ибрагимовича не уточняется. Шведский игрок пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0). На 14-й минуте матча повреждение получил нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который не смог покинуть поле самостоятельно после столкновения с игроком "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка.

Смотрите также

"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

"Челси" разгромил "Сток Сити" в матче чемпионата Англии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
5
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
6
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
7
Самые зрелищные военные видео 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама