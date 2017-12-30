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"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Спорт
30 декабря, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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ТАСС, 30 декабря. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Для "Манчестер Юнайтед" эта ничья стала третьей подряд. Предыдущие два матча - с "Лестером" и "Бернли" - команда завершила со счетом 2:2.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает третье место, набрав 44 очка, проигрывая лидеру чемпионата "Манчестер Сити", имеющему игру в запасе, 14 очков, а идущему вторым "Челси" - одно очко. "Саутгемптон" с 20 очками идет 13-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 1 января в гостях сыграет с "Эвертоном", "Саутгемптон" на следующий день примет "Кристал Пэлас".

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