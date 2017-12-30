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Дубль Салаха помог "Ливерпулю" обыграть "Лестер" в матче чемпионата Англии

Спорт
30 декабря, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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ТАСС, 30 декабря. "Ливерпуль" со счетом 2:1 одержал победу над "Лестером" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Дублем в составе хозяев отметился Мохаммед Салах (52-я минута, 76). За гостей гол забил Джейми Варди (3).

Для "Ливерпуля" эта победа стала второй подряд в чемпионате Англии, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Лестер" продлил безвыигрышную серию до четырех матчей и располагается на восьмой строчке, в активе команды 27 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Бернли" 1 января, "Лестер" в тот же день дома встретится с "Хаддерсфилдом".

В других матчах игрового дня "Борнмут" дома обыграл "Эвертон" (2:1), "Брайтон" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" (0:0), а "Уотфорд" дома уступил ""Суонси" (1:2).

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