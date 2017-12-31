Российский лыжник Большунов стал четвертым в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в гонке на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), которая прошла в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Спортсмен показал результат 35 минут 43,5 секунды.

Победителем стал швейцарец Дарио Колонья (35.29,5), второе время показал Алексей Полторанин из Казахстана (отставание 0,6 секунды), третьим стал норвежец Мартин Сундбю (+13,1).

Действующий победитель "Тур де Ски" россиянин Сергей Устюгов, который накануне выиграл спринт свободным стилем, занял 10-е место (+37,1). Алексей Червоткин стал пятым (+16,2), Станислав Волженцев - 13-м (+48,6), Андрей Ларьков - 23-м (+1.08,0), Иван Якимушкин - 29-м (+1.25,5), Андрей Мельниченко - 37-м (+1.38,6), Денис Спицов - 40-м (+1.47,1), Алексей Виценко - 43-м (+1.49,9), Глеб Ретивых - 61-м (+2.45,0).

Позднее в воскресенье состоится гонка на 10 км классическим стилем у женщин. "Тур де Ски" завершится 7 января.