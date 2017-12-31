Бывший чемпион мира по боксу Дрозд объявил о завершении карьеры

ТАСС, 31 декабря. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд завершил спортивную карьеру. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

"У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры", - написал Дрозд.

Дрозд завоевывал титулы чемпиона мира по версии WBC, чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза, чемпиона Азии по версии Паназиатской боксерской ассоциации, интерконтинентального чемпиона по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBC. Свой последний бой он провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника. 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира "в отпуске".

Всего в активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры. Хочу сказать большое спасибо своему любимому, дорогому тренеру Сергею Николаевичу Васильеву. Он прошел со мной весь путь от начала до конца, всю мою боксерскую карьеру. Хочу сказать спасибо своему второму тренеру Виталию Викторовичу Миллеру, своему тренеру по физической подготовке Волкову Василию, массажисту Сергею Гончаренко и своему менеджеру – Антону Жданову. Хочу поблагодарить своих промоутеров – это Герман Владимирович Титов, мой первый промоутер, Владимир Хрюнов, с которым мы провели три поединка. И, конечно, компании «Мир бокса» и Андрею Михайловичу Рябинскому. Этот человек дал возможность реализовать мне мечты. Вместе с ним мы поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала – стали чемпионами мира. Спасибо Вам большое, Андрей Михайлович! Хочу поблагодарить компанию «Роснефть» и Игоря Ивановича Сечина отдельно за поддержку спорта и бокса в целом. Хочу сказать теплые слова своим близким друзьям и товарищам: Владимиру Валентиновичу Полякову, Александру Юрьевичу Брыксину и другу, который вернул меня в бокс после продолжительной паузы, Логунцову Ивану Дмитриевичу. Жизнь не стоит на месте, в спорте я достиг высокого, я стоял на вершине. Но на ней нельзя стоять вечно, поэтому впереди у нас новые победы, новые цели, новые задачи. Я хочу поблагодарить людей, которые были со мной. Мою семью: мою маму, супругу, моих детей. Все вместе мы шли к нашим победам. И конечно, я должен сказать отдельное огромное спасибо своему дорогому региону Кузбассу, своему родному городу Прокопьевску. Сегодня передо мной стоит много интересных и важных задач - это развитие бокса в Кемеровской области, развитие тайского бокса в России. Как представитель от Кемеровской области в Общественной палате РФ я работаю над поддержкой социальных проектов и спорта. Мы достигли очень многого, но перед нами еще стоит много важных и серьезных задач. Я как всегда надеюсь на вашу поддержку, на вашу любовь. Спасибо, что мы были вместе все эти годы. С Наступающим Новым годом, мира вам! Публикация от Григорий Дрозд (@grigory_drozd) Дек 31, 2017 at 1:32 PST