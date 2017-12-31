Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии на молодежном ЧМ по хоккею

Спорт
31 декабря 2017, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Это гарантирует сборной России место в группе не ниже третьего

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 декабря. Молодежная сборная Чехии (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 6:3 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Положение команд в группе В: Швеция (9 очков), Чехия (9), Россия (6), Швейцария (3), Белоруссия (0).

Поражение швейцарцев гарантирует сборной России место в группе не ниже третьего. Таким образом, подопечным Валерия Брагина не придется уже на стадии 1/4 финала встречаться с победителями параллельной группы - канадцами.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

Смотрите также

Сборная Канады разгромила команду Дании на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Белоруссии проиграла чехам в матче МЧМ по хоккею и сыграет в утешительном раунде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь
2
Путин сократил максимальную численность штата МВД
3
Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве
4
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
5
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама