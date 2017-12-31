Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии на молодежном ЧМ по хоккею

ТАСС, 31 декабря. Молодежная сборная Чехии (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 6:3 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Положение команд в группе В: Швеция (9 очков), Чехия (9), Россия (6), Швейцария (3), Белоруссия (0).

Поражение швейцарцев гарантирует сборной России место в группе не ниже третьего. Таким образом, подопечным Валерия Брагина не придется уже на стадии 1/4 финала встречаться с победителями параллельной группы - канадцами.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.