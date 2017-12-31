Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Канады разгромила команду Дании на молодежном ЧМ по хоккею

Спорт
31 декабря, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Канадцы возглавляют турнирную таблицу группы А

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 декабря. Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла команду Дании со счетом 8:0 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Шайбы забросили Роберт Томас, Бретт Хауден, Сэм Стил, Кейл Макар, Алекс Форментон, Майкл Маклеод и Кэллан Фут.

В другом матче группы А сборная Финляндии обыграла словаков - 5:2. В рамках группы B шведы победили швейцарцев со счетом 7:2.

Положение команд в группе А: Канада (10 очков), Финляндия (6), США (5), Словакия (3), Дания (0). В группе В команды располагаются следующим образом: Швеция (9), Чехия (6), Россия (6), Швейцария (3), Белоруссия (0). В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

Смотрите также

Сборная Белоруссии проиграла чехам в матче МЧМ по хоккею и сыграет в утешительном раунде

Сборная США победила команду Канады в матче на открытом воздухе на молодежном ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама