Сборная Канады разгромила команду Дании на молодежном ЧМ по хоккею

ТАСС, 31 декабря. Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла команду Дании со счетом 8:0 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Шайбы забросили Роберт Томас, Бретт Хауден, Сэм Стил, Кейл Макар, Алекс Форментон, Майкл Маклеод и Кэллан Фут.

В другом матче группы А сборная Финляндии обыграла словаков - 5:2. В рамках группы B шведы победили швейцарцев со счетом 7:2.

Положение команд в группе А: Канада (10 очков), Финляндия (6), США (5), Словакия (3), Дания (0). В группе В команды располагаются следующим образом: Швеция (9), Чехия (6), Россия (6), Швейцария (3), Белоруссия (0). В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.