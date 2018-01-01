Сборная США победила финнов в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 1 января. Молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 5:4 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе хозяев турнира шайбы забросили Трент Фредерик, Кейси Миттельштадт, Джоуи Андерсон (дважды) и Адам Фокс. У проигравших отличились Опели Рясянен, Эли Толванен, Йоона Коппанен и Кристиан Весалайнен.

Положение команд в группе А: Канада (10 очков), США (8), Финляндия (6), Словакия (3), Дания (0). В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.