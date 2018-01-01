Правительство Южной Кореи приветствует готовность КНДР участвовать в Олимпиаде

ТАСС, 1 января. Правительство Южной Кореи поддерживает предложение лидера КНДР Ким Чен Ына отправить свою команду на зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане, которое тот сделал во время новогоднего обращения к нации.

"Мы приветствуем желание Кима [Чен Ына] отправить команду и предложение начать переговоры, он признал необходимость налаживания связей между Кореями. Успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире", - заявил в понедельник официальный представитель президентской администрации Пак Су Хён, его слова цитирует агентство Yonhap.

Как ранее сообщило агентство Kyodo, Организационный комитет зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане также приветствовал предложение северокорейского лидера, отметив, что решение об участии сборной КНДР в предстоящей Олимпиаде стало бы "проявлением истинного олимпийского духа".

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.