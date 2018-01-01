Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные из Африки и Центральной Америки интересуются базами ЧМ-2018 в Железноводске

Спорт
1 января, 15:06 UTC+3 ЖЕЛЕЗНОВОДСК ЖЕЛЕЗНОВОДСК 1, января. /ТАСС

Железноводск один из первых закончил строительство тренировочных баз, которые появятся на курорте к ЧМ-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 1 января. /ТАСС/. Национальные команды из Африки и Центральной Америки могут выбрать в качестве тренировочной базы к чемпионату мира по футболу 2018 года площадки в Железноводске (Ставропольский край). Об этом рассказал ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Команды сами определяют, где размещаться, объявят об этом (месте базирования - прим. ТАСС), возможно, ближе к февралю. Но известно, что несколько иностранных сборных, в частности из стран Африки и Центральной Америки, рассматривают Железноводск в качестве баз для своих команд на чемпионат мира", - сказал он.

По словам Моисеева, Железноводск один из первых закончил строительство тренировочных баз, которые появятся на курорте к ЧМ-2018. На два спортивных объекта потрачено более 260 млн рублей. "На сегодняшний день поле стадиона "Спартак" прокосили уже шесть раз, а газон на Капельнице - четыре раза. Остались совсем незначительные штрихи - нанести разметку на поле и беговой дорожке, установить шкафчики в раздевалках и обустроить медицинские кабинеты", - рассказал он.

Также ремонтируются девять подъездных путей к тренировочным базам с объемом вложений более 12 млн рублей. "Надеюсь, что мировые сборные оценят наши поля по достоинству и приедут именно к нам, чтобы железноводские подростки воочию смогли увидеть большой футбол", - сказал Моисеев.

Всего пять тренировочных баз построены на Кавказских Минеральных Водах к турниру: в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске. Они представляют собой стадионы с футбольным полем размером 110 на 70 м, там предусмотрены административно-бытовые помещения с раздевалками и конференц-залом, трибуны на 500 мест и больше, а также парковочные места. Каждая площадка идет в паре с гостиницей, в которой спортсмены будут жить, тренироваться, а на матчи будут вылетать из аэропорта Минеральные Воды. Общая стоимость строительных работ составляет 790 млн рублей, из них 635 млн - средства федерального бюджета.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
3
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
4
США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Радиотехнические войска ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году
7
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама