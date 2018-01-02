Сборная Чехии вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 2 января. Сборная Чехии в серии буллитов одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:3 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Баффало.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Задина (7-я, 58-я минуты) и Кристиан Рейхель (35). У проигравших отличились Аапели Расанен (24), Олли Юолеви (30) и Кристиан Весалайнен (47). Победный буллит на счету Мартина Некаша.

В полуфинале чешская команда встретится с победителем матча сборных Канады и Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.